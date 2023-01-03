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21:07, 3 января 2023Мир

ООН прокомментировала предложение Украины провести «мирный саммит»

В ООН заявили, что не могут анонсировать проведение предложенного Киевом «мирного саммита»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя предложение Киева созвать саммит в ООН 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, рассказал, что в настоящее время организации пока нечего анонсировать что-либо по данному вопросу, сообщает ТАСС.

«Мне нечего сообщить на этот счет. Если будет какое-то развитие этой темы, вы узнаете первыми», — заявил он.

Хак подчеркнул, что ни организация, ни ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш не имеют никакого отношения к данному мероприятию несмотря на то, что Киев обратился к нему с просьбой стать посредником.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бредовой идею Киева о «мирном саммите» в ООН, назвав ее пиар-акцией США. Представитель МИД указала, что таким образом Вашингтон «пытается в последнее время представить киевский режим теперь уже в образе миротворца».

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Марина Совина
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