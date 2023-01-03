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15:27, 3 января 2023Мир

В ЕС обеспокоились возможными санкциями Украины против фармкомпаний

В ЕС обеспокоились призывами Киева ввести санкции против европейских фармкомпаний в России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Европейском союзе (ЕС) обеспокоились возможными санкциями Украины против европейских фармацевтических компаний, которые работают в России. Об этом говорится в материале Politico.

В Евросоюзе считают, что призывы Киев ввести санкции против фармкомпаний из ЕС превратит крайне необходимые лекарства в оружие. Это может повредит интересам европейского бизнеса, поскольку в конце мая украинская сторона приняла закон, который позволяет изымать с рынка любые препараты, если производитель связан с Россией.

По данным Еврокомиссии, власти Украины могут прогнать 19 компаний, в основном из ЕС. Уточняется, что общий объем их бизнеса составляет 1,7 миллиарда евро.

Отмечается, что пока что под действие закона попала только фармацевтическая компания Gedeon Richter из Венгрии. В частности, под угрозой исчезновения с рынка оказались 35 препаратов компании, однако официального распоряжения пока не поступало.

Кроме того, украинское внимание обратило пристальное внимание на словенскую Krka и Berlin Chemie, немецкую дочернюю компанию итальянской Menarini Group. Уточняется, что совместно они производят около 300 медицинских препаратов.

Ранее россияне пожаловались на дефицит препаратов для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Долутегравира — лекарственный препарат для лечения ВИЧ — производят в Великобритании, однако из-за санкций количество препарата в России сократилось.

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Виктория Кондратьева
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