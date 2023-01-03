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18:27, 3 января 2023Россия

Путин поручил оказать помощь несовершеннолетним россиянам в новых регионах

Президент Путин поручил оказать помощь несовершеннолетним россиянам в новых регионах

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой и руководителям четырех новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей — принять дополнительные меры по оказанию помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом во вторник, 3 января, сообщается на сайте Кремля.

«Принять дополнительные меры по выявлению несовершеннолетних, проживающих на территориях указанных субъектов Российской Федерации и оставшихся без попечения родителей, и оперативному оказанию им государственной социальной помощи», — говорится в перечне поручений главы государства.

Отмечается, что срок исполнения президентского поручения — до 1 февраля 2023 года.

Ранее 3 января сообщалось, что Владимир Путин поручил Минобороны до 1 февраля представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Ведомство должно будет доложить об обеспечении солдат вооружением, военной, специальной техникой и материальными средствами и ресурсами, в том числе экипировкой и обмундированием. Также президента должны уведомить об обеспечении военных средствами индивидуальной бронезащиты, маскировки и мобильными средствами разведки. Помимо этого, глава государства потребовал отчитаться о мерах, которые принимаются для улучшения работы Минобороны в данной сфере.

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Игорь Дмитров
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