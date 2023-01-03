Раскрыта польза для организма от лепки снеговика

Врач Тяжельников: лепка снеговика полезна для мышц спины и рук

Во время лепки снеговика можно сжечь несколько сотен калорий и потренировать мышцы спины и рук. Пользу для организма от этого занятия раскрыл главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Его слова передают РИА Новости.

«Считается, что на лепку снеговика тратится около 300 калорий, а вдобавок тренируются мышцы спины и рук. Ведь чтобы скатать из снега шары, нужно энергично подвигаться в теплой одежде. Так что чем больше снеговиков, тем больше потраченных калорий», — уточнил врач.

Эксперт также рекомендовал и другие активности. В зимний период можно побегать на лыжах или совершить пешие прогулки по лесу и в парке. В качестве полезной кардионагрузки можно выбрать катание на санках. Врач предупредил, что для активностей нужно выбирать безопасные места и не оставлять без присмотра детей.

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