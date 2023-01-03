В Британии заявили о поддержке Украины в долгосрочной перспективе

Премьер Британии Сунак зааверил Зеленского в поддержке Украины в долгосрочной перспективе

Великобритания намерена поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает новостной телевизионный канал Sky News.

«Премьер-министр сказал, что Украина может рассчитывать на то, что Великобритания продолжит поддерживать ее в долгосрочной перспективе, о чем свидетельствует недавняя поставка более 1000 зенитных ракет», — передает телеканал слова Сунака.

Британский премьер также указал на ведение работ по предоставлению Киеву дополнительного оборудования в ближайшие недели и месяцы для обеспечения «победы Украины на поле боя».

В декабре сообщалось, что власти Великобритании в 2023 году поставят Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Отмечалось, что руководство Британии заключило контракт на сумму в размере 250 миллионов фунтов, который позволит обеспечить бесперебойные поставки.

При этом Сунак поручил проверить эффективность военной помощи Киеву и дать оценку течению конфликта на Украине. По информации источников «Би-би-си» в правительстве, власти Британии захотели провести аудит, чтобы «посмотреть, что мы вложили и что мы получили».