Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:37, 3 января 2023Мир

В Британии заявили о поддержке Украины в долгосрочной перспективе

Премьер Британии Сунак зааверил Зеленского в поддержке Украины в долгосрочной перспективе

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Великобритания намерена поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает новостной телевизионный канал Sky News.

«Премьер-министр сказал, что Украина может рассчитывать на то, что Великобритания продолжит поддерживать ее в долгосрочной перспективе, о чем свидетельствует недавняя поставка более 1000 зенитных ракет», — передает телеканал слова Сунака.

Британский премьер также указал на ведение работ по предоставлению Киеву дополнительного оборудования в ближайшие недели и месяцы для обеспечения «победы Украины на поле боя».

В декабре сообщалось, что власти Великобритании в 2023 году поставят Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Отмечалось, что руководство Британии заключило контракт на сумму в размере 250 миллионов фунтов, который позволит обеспечить бесперебойные поставки.

При этом Сунак поручил проверить эффективность военной помощи Киеву и дать оценку течению конфликта на Украине. По информации источников «Би-би-си» в правительстве, власти Британии захотели провести аудит, чтобы «посмотреть, что мы вложили и что мы получили».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных
Бузова в платье с полупрозрачной юбкой восхитила пользователей сети
На Украине назвали размер ущерба в результате боевых действий
В Британии заявили о поддержке Украины в долгосрочной перспективе
Глава ФИФА высказался о критике за селфи на похоронах Пеле
Назван самый популярный у россиян алкоголь в период новогодних праздников
На Украине нашли способ обеспечить страну энергией
Литва допустила введение моратория на русскую культуру
В Нигерии напали на кортеж бывшего губернатора
Ветеринар дала советы по снижению стресса у животных в праздники
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.