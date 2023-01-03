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16:20, 3 января 2023Мир

Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому «помочь выиграть войну»

Премьер-министр Нидерландов Рютте пообещал Зеленскому «помочь Украине выиграть войну»

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Нидерланды со своей стороны сделают все возможное, чтобы «помочь Украине выиграть войну». Об этом после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр страны Марк Рютте в своем Twitter-аккаунте.

«Я только что разговаривал с президентом Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну», — написал он.

Как сообщалось ранее, Рютте также заявил, что ближайшие события специальной военной операции на Украине будут критически важны.

Ранее, в декабре 2022-го, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, они оба сошлись во мнении, что странам необходимо удвоить усилия по поставкам вооружений Украине.

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Варвара Кошечкина
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