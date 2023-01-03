Премьер Нидерландов рассказал о важности ближайших месяцев спецоперации

Премьер Нидерландов заявил о критической важности ближайших месяцев конфликта на Украине

Ближайшие события специальной военной операции на Украине будут критически важны, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Twitter.

По его словам, он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Рютте пообещал украинскому лидеру сделать все возможное, чтобы помочь Киеву защитить себя и победить в военном конфликте.

«Предстоящие месяцы будут критическим важными», — написал он.