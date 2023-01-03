Премьер Нидерландов рассказал о важности ближайших месяцев спецоперации
Премьер Нидерландов заявил о критической важности ближайших месяцев конфликта на Украине
Ближайшие события специальной военной операции на Украине будут критически важны, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Twitter.
По его словам, он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Рютте пообещал украинскому лидеру сделать все возможное, чтобы помочь Киеву защитить себя и победить в военном конфликте.
«Предстоящие месяцы будут критическим важными», — написал он.