Путин утвердил приказ о зачете одного дня службы в зоне СВО за два

Президент Путин подписал указ о зачете одного дня службы военных в зоне СВО за два

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому один день службы военных и росгвардейцев в зоне специальной военной операции (СВО) будет засчитываться за два. Об этом сообщается в документе, опубликованном во вторник, 3 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Засчитывать военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим (проходившим) военную службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, выполняющим (выполнявшим) задачи, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях», — говорится в указе.

Уточняется, что один день выполнения задач будет засчитывать за два, а время нахождения на лечении в медицинских учреждениях после получения ранения, травмы или контузии будет засчитываться «из расчета один месяц военной службы за два месяца».

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. В документе говорится, что семьям погибших в ходе СВО, будет перечислено по пять миллионов рублей. Раненым выплатят по три миллиона рублей.