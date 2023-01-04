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22:32, 4 января 2023Мир

Вучич перечислил отозвавшие признание независимости Косово страны

Президент Сербии Вучич назвал девять стран, отозвавших признание независимости Косово

Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич перечислил страны, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщает «Вечерне новости».

«У нас есть девять, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы», — сказал он. Вучич также намекнул, что в скором времени еще одно государство может изменить свою позицию.

Всего же, уточнил Вучич, 106 стран не признают независимость Косово, а 84 «недвусмысленно признают». Позиция еще трез государств остается неясной.

В ноябре премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Европейский парламент потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать независимость непризнанной республики Косово, чтобы страна могла вступить в ЕС. Она добавила, что в случае несогласия на рестрикции Сербии предложили не продолжать европейский путь.

Косово объявило о независимости от Сербии в 2008 году. Спустя два года Международный суд в Гааге признал решение Приштины законным. Россия не признает Косово как самостоятельное государство.

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Марина Совина
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