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17:51, 25 ноября 2022Мир

Европарламент потребовал от Сербии ввести санкции против России

Европарламент призвал Сербию ввести санкции против России и признать независимость Косово
СюжетСанкции против России:

Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images

Европарламент (ЕП) потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать независимость непризнанной республики Косово, чтобы страна могла вступить в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич после встречи с главой делегации ЕС в стране Эмманюэлем Жофре, передает ТАСС.

По словам политика, рекомендации ЕП ценностно противоречивы. «Так, в одной рекомендации говорится, что Сербия может стать членом Евросоюза только в том случае, если согласится на санкции против РФ, потому что РФ нарушила территориальную целостность международно признанного государства», — уточнила она.

Брнабич добавила, что в случае несогласия на рестрикции Сербии предложили не продолжать европейский путь. «Другая рекомендация заключается в том, что вы можете продолжить свой европейский путь только в том случае, если сами откажетесь от своей территориальной целостности», — отметила она.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европарламенту следует заниматься вопросами инфляции и энергетики, а не резолюциями против России. Отвечая на вопрос о призывах к Сербии немедленно присоединиться к резолюции ЕП о признании РФ страной-спонсором терроризма, Вучич ответил, что власти страны самостоятельно принимают решения, исходя из потребностей своей страны.

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Виктория Кондратьева
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