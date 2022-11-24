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13:58, 24 ноября 2022Мир

Вучич посоветовал Европарламенту заниматься инфляцией и энергетикой

Президент Сербии Вучич посоветовал ЕП заниматься инфляцией, а не резолюциями против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Европарламенту (ЕП) следует заниматься вопросами инфляции и энергетики, а не резолюциями против России, заявил президент Сербии Александр Вучич. Пресс-конференцию главы государства транслировало агентство Tanjug.

Отвечая на вопрос журналистов о решении ЕП принять резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма, а также призывах к Сербии немедленно присоединиться к данной резолюции, Вучич ответил, что власти страны самостоятельно принимают решения исходя из потребностей своей страны.

«Я поздравляю их, вижу, что они уже "осчастливили" свои страны и народы такой высокой инфляцией, таким высоким потреблением энергии и таким высоким числом закрытых промышленных объектов», — отметил сербский лидер, подчеркнув, что все решения в стране принимаются в интересах народа Сербии.

По словам Вучича, наблюдая за работой ЕП, создается впечатление, что у «них нет работы умнее, что у них все идет как по маслу, поэтому они заинтересованы в наших решениях».

Ранее Вучич назвал условия введения санкций против России. Он подчеркнул, что Белград не проводит политику санкций по отношению к тем, кто защитил государство в 2015 году, и кто помогал сохранить территориальную целостность страны.

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Варвара Кошечкина
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