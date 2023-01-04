Хиддинк заявил, что в России не появилось поколение игроков талантливее эпохи 2008 года

Бывший нидерландский тренер Гус Хиддинк оценил уровень российских футболистов. Его слова передает «РБ Спорт».

Хиддинк заявил, что в России не появилось поколение игроков талантливее эпохи 2008 года. Экс-тренер отметил, что они были очень сильны. «Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастет. В условиях отстранения команд от еврокубков это невозможно», — добавил специалист.

Хиддинк руководил сборной России с 2006-го по 2010 год. При нем россияне завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. Тогда ведомые голландцем российские футболисты в 1/4 финала обыграли сборную Нидерландов. В полуфинале сборная России уступила будущим чемпионам — испанцам.

28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России не смогла побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.