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18:05, 4 января 2023Спорт

Хиддинк оценил уровень российских футболистов

Хиддинк заявил, что в России не появилось поколение игроков талантливее эпохи 2008 года

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший нидерландский тренер Гус Хиддинк оценил уровень российских футболистов. Его слова передает «РБ Спорт».

Хиддинк заявил, что в России не появилось поколение игроков талантливее эпохи 2008 года. Экс-тренер отметил, что они были очень сильны. «Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастет. В условиях отстранения команд от еврокубков это невозможно», — добавил специалист.

Хиддинк руководил сборной России с 2006-го по 2010 год. При нем россияне завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. Тогда ведомые голландцем российские футболисты в 1/4 финала обыграли сборную Нидерландов. В полуфинале сборная России уступила будущим чемпионам — испанцам.

28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России не смогла побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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