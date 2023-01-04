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22:05, 4 января 2023Мир

Белый дом допустил поставку новых РСЗО HIMARS Украине

Белый дом: новые пакеты военной помощи Украине могут включать дополнительные РСЗО HIMARS

Фото: Pavlo Narozhnyy / Reuters

Новые пакеты военной помощи Вашингтона Киеву могут включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, США продолжат предоставлять Украине системы вооружений и поддержку, которые необходимы для самообороны. «И да, это включает HIMARS в прошлом и вполне может включать еще больше HIMARS в будущем», — допустил он. Кирби отметил, что данные РСЗО предоставляет украинским военным «огонь на большую дальность» на востоке страны.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком, это произошло в новогоднюю ночь. Изначально сообщалось о гибели 63 военнослужащих, позже их число увеличилось до 89. Оборонное ведомство России пообещало привлечь всех виновных в инциденте к ответственности.

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Марина Совина
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