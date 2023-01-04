Белый дом допустил поставку новых РСЗО HIMARS Украине

Белый дом: новые пакеты военной помощи Украине могут включать дополнительные РСЗО HIMARS

Новые пакеты военной помощи Вашингтона Киеву могут включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, США продолжат предоставлять Украине системы вооружений и поддержку, которые необходимы для самообороны. «И да, это включает HIMARS в прошлом и вполне может включать еще больше HIMARS в будущем», — допустил он. Кирби отметил, что данные РСЗО предоставляет украинским военным «огонь на большую дальность» на востоке страны.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком, это произошло в новогоднюю ночь. Изначально сообщалось о гибели 63 военнослужащих, позже их число увеличилось до 89. Оборонное ведомство России пообещало привлечь всех виновных в инциденте к ответственности.