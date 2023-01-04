Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:41, 4 января 2023Россия

Минобороны привлечет к ответственности виновных в гибели военных в Макеевке

МО РФ: виновных в трагедии в Макеевке привлекут к ответственности после расследования

Фото: РИА Новости

Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков сообщил «Ленте.ру», что должностные лица, виновные в трагедии в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР), будут привлечены к ответственности по итогам расследования.

По его словам, в настоящее время российские военные принимают все необходимые действия, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. «По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — пообещал представитель Минобороны России (МО РФ).

Он сообщил, что число погибших после удара украинских войск в Макеевке российских военных выросло до 89. Российские военные ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО), из которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Макеевку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89
Основатель биржи FTX отказался признать вину в мошенничестве
Минобороны привлечет к ответственности виновных в гибели военных в Макеевке
Россиянам назвали условие для получения универсального пособия
В палате представителей Конгресса США в третий раз не смогли избрать спикера
Российские военные уничтожили пусковую установку после обстрела в Макеевке
В Минобороны назвали причину обстрела российских военных в Макеевке
Раскрыты подробности травмирования звезды «Мстителей»
Стало известно об обучении солдат ВСУ канадскими инструкторами
Белый дом заверил в невмешательстве в выборы спикера Палаты представителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.