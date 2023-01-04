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18:41, 4 января 2023Спорт

Гол Миранчука спас «Торино» от поражения в матче чемпионата Италии

Гол Алексея Миранчука спас «Торино» от поражения в матче чемпионата Италии с «Вероной»

Фото: Massimo Pinca / Unsplash

«Торино» сыграл вничью с «Вероной» в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Турине и завершилась со счетом 1:1. Первым ворота соперников на 45-й минуте поразил нападающий Милан Джурич из «Вероны». «Торино» спас от поражения гол россиянина Алексея Миранчука на 64-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата «Торино» с 22 очками в 16 матчах занимает девятое место. «Верона» с шестью очками располагается на последней 20-й строке.

Миранчук стал футболистом «Торино» 11 августа. Туринский клуб взял россиянина в аренду из «Аталанты» с правом выкупа.

Дарья Коршунова
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