В Белом доме заявили о продолжении переговоров по обмену заключенными

Джон Кирби: США продолжают переговоры с Россией о возможности обмена заключенными

Соединенные Штаты и Россия продолжают вести переговоры о возможности обмена заключенными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

В то же время он подчеркнул, что Вашингтон не хочет вдаваться в детали диалога по данному вопросу. Кирби также отметил, что вести на публике переговоры по бывшему морскому пехотинцу Полу Уилану Белый дом не будет.

Пол Уилан продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Ранее президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали в этом.

При этом сам американец убежден, что для его освобождения не было сделано ничего, даже несмотря на приближающуюся годовщину его ареста — четыре года. «Меня арестовали за преступление, которого никогда не было. Не понимаю, почему я до сих пор сижу здесь», — заявил заключенный.