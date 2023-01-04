В российское посольство в Латвии прислали подозрительную посылку
Посольство России в Латвии получило посылку с неизвестным веществом. Об этом сообщает LSM.lv.
Инцидент произошел днем 4 января. После получения подозрительной посылки дипломаты обратились в полицию и пожарно-спасательную службу.
Экстренные службы работали на месте происшествия до вечера, после чего посылку отправили в лабораторию для исследования. Полиция начала ведомственное расследование.
16 декабря посольство Румынии во Франции получило конверт с белым порошком. Нетипичный для диппредставительства небольшой конверт пришел 16 декабря. Внутри, помимо 50 граммов порошка, находилось несколько салфеток.
30 ноября в посольстве Украины в испанском Мадриде произошел взрыв. Сотрудник дипмиссии получил легкие ранения, он самостоятельно отправился в больницу. Взрывное устройство было спрятано в письме.