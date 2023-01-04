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23:57, 4 января 2023Мир

В российское посольство в Латвии прислали подозрительную посылку

Полиция Латвии сообщила о получении посольством России посылки с неизвестным веществом

Фото: Sputnik/РИА Новости

Посольство России в Латвии получило посылку с неизвестным веществом. Об этом сообщает LSM.lv.

Инцидент произошел днем 4 января. После получения подозрительной посылки дипломаты обратились в полицию и пожарно-спасательную службу.

Экстренные службы работали на месте происшествия до вечера, после чего посылку отправили в лабораторию для исследования. Полиция начала ведомственное расследование.

16 декабря посольство Румынии во Франции получило конверт с белым порошком. Нетипичный для диппредставительства небольшой конверт пришел 16 декабря. Внутри, помимо 50 граммов порошка, находилось несколько салфеток.

30 ноября в посольстве Украины в испанском Мадриде произошел взрыв. Сотрудник дипмиссии получил легкие ранения, он самостоятельно отправился в больницу. Взрывное устройство было спрятано в письме.

Марина Совина
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