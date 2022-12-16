Румынское посольство во Франции получило конверт с белым порошком

Посольство Румынии во Франции получило конверт с белым порошком и салфетками

Посольство Румынии во Франции получило конверт с белым порошком, сообщило румынское министерство иностранных дел.

Нетипичный для диппредставительства небольшой конверт пришел 16 декабря. Внутри, помимо 50 граммов порошка, находилось несколько салфеток.

Сотрудники запросили экстренное вмешательство французских правоохранителей, которые определили, что содержимое не представляет опасности. Что именно за порошок пришел в посольство, не уточняется. Французские власти изъяли конверт.

Ранее в декабре посольство Франции в Москве получило посылку с мертвой мышью и пауком. Отправителем из Крыма числился покойный продюсер Пьетро Нотарианни.