Стало известно о прорыве обороны ВСУ в районе Опытного

Военкор Поддубный сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ в районе Опытного

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Опытное под Артемовском. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что в районе Клещеевки продолжаются тяжелые бои. Как сообщил военкор, к северу от Артемовска боевые действия развернулись у Подгородного. Кроме того, бойцы ЧВК «Вагнер» удерживают инициативу в направлении Красной Горы южнее Соледара.

31 декабря издание «Военное дело» сообщило, что российские десантники и бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ в Артемовске. Кроме того, стало известно, что вагнеровцы прорвались в Клещеевку к югу от города.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин указал, что украинские военные в поселке Опытное оказывают сопротивление такого уровня, «которого, возможно, еще не было в истории последнего столетия». По его словам, там идут кровопролитные бои.