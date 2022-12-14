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17:40, 14 декабря 2022Россия

Пригожин заявил о самом сильном «за столетие» сопротивлении ВСУ в Опытном

Пригожин о сопротивлении ВСУ в Опытном: самое сильное в истории последнего столетия

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в донецком поселке Опытное оказывают сопротивление такого уровня, «которого, возможно, еще не было в истории последнего столетия». С такой оценкой выступил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, чьи слова приводит пресс-служба бизнесмена в Telegram-канале.

Журналисты попросили прокомментировать сообщения о взятии российскими войсками под контроль поселка Опытное в Донецкой народной республике.

«Я уже говорил, что там идут кровопролитные бои. Противник оказывает сопротивление такого уровня, которого, возможно, еще не было в истории последнего столетия», — приводит пресс-служба ответ Пригожина.

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Он добавил, что у ЧВК «Вагнер» взято за правило никому не говорить о взятии населенного пункта в течение одного-двух дней. Необходимо сначала выдержать все контратаки противника, а затем сообщать о переходе под контроль и водружать российский флаг, заявил Пригожин.

В начале ноября стало известно, что бойцы «Вагнера» ведут бои за южный пригород Артемовска (Бахмута) — поселок Опытное. Уточняется, что артемовское является одним из сложных направлений, так как взятие города позволит разорвать логистику войск ВСУ.

Накануне WarGonzo сообщил, что в поселке Опытное завершается зачистка местности от бойцов ВСУ. Военкоры уточнили, что зона контроля российских войск на этой территории составляет более 90 процентов. Они добавили, что на передовых позициях в населенном пункте работает ЧВК «Вагнер».

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Никита Абрамов
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