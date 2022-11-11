Стало известно о вхождении союзных сил в Опытное

WarGonzo заявил о вхождении военных батальона «Спарта» НМ ДНР в поселок Опытное

Военные батальона «Спарта» Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) вошли в поселок Опытное. Кадры с места событий появились в Telegram-канале WarGonzo.

«Командир второй роты "Спарта" с позывным "Веселый", который под командованием комбата Артема Жоги, лично руководил штурмом непосредственно в поле и фактически первым из бойцов русской армии зашел в Опытное», — говорится в сообщении. Кроме того, согласно информации WarGonzo, вместе с командиром второй роты в Опытное зашли военные с позывными «Флэш» и «Кум».

Ранее стало известно, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ведут бои за южный пригород Артемовска — поселок Опытное. «Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку», — заявил один из военных. Он также сообщил, что населенный пункт Иванград, который расположен в километре от городских кварталов, перешел полностью под их контроль.