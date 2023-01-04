Глава Ростовской области раскрыл детали ночной работы ПВО

Глава Ростовской области Голубев подтвердил факт ночной работы ПВО над регионом

В ночь с 3 на 4 января системы противовоздушной обороны (ПВО) Ростовской области уничтожили свободно парящий объект в форме шара. Факт ночной работы ПВО подтвердил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, ПВО сработала в 7 километрах от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе Ростовской области.

«На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации», — раскрыл Голубев детали инцидента.

Ранее Голубев на фоне сообщений в сети о громких звуках в регионе обратился к жителям региона и заявил, что в Ростовской области стабильная. Он добавил, что жителям не следует поддаваться панике.

Этой же ночью российские ПВО сбили два беспилотника в небе над Севастополем.