В Минобороны назвали причину обстрела российских военных в Макеевке

В Минобороны РФ заявили, что причиной трагедии в Макеевке стало использование телефонов

Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков в разговоре с «Лентой.ру» назвал причину обстрела российских военных в Макеевке в новогоднюю ночь.

По его словам, личный состав использовал телефоны в зоне досягаемости средств поражения противника. «Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — сказал Севрюков.

Он добавил, что сейчас принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем.

ВСУ обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком, это произошло в новогоднюю ночь. Украинские военные нанесли удар ровно в 00:01. Согласно сообщениям местных, ракеты HIMARS прилетели в тот момент, когда военные сели за праздничный стол. Согласно последним данным, в результате удара погибло 89 военных.