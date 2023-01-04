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01:57, 4 января 2023Экономика

Основатель биржи FTX отказался признать вину в мошенничестве

CNN: основатель биржи криптовалют FTX Бэнкман-Фрид не признал в суде вину в мошенничестве
Сэм Бэнкман-Фрид

Сэм Бэнкман-Фрид. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид отказался признавать себя виновным в финансовом мошенничестве и обмане инвесторов. Об этом передает телеканал CNN.

Во вторник, 3 января, Бэнкман-Фрид предстал перед федеральным судом южного округа штата Нью-Йорк. Адвокат главы биржи криптовалют заявил, что его клиент не признал вину ни по одному из восьми пунктов обвинения. Судья Льюис Каплан назначил дату начала рассмотрения дела по существу на 2 октября 2023 года.

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23 декабря 2022 года основателя FTX выпустили под залог в 250 миллионов долларов. Федеральный прокурор Николас Рус подчеркнул, что эта сумма стала одной из крупнейших в истории американского правосудия.

12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамских островах. На следующий день власти США подали к нему иск. 21 декабря предприниматель дал согласие на экстрадицию, а 22 декабря самолет с ним на борту уже приземлился в Нью-Йорке: из аэропорта его повезли в здание суда.

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США в ноябре. Тогда же Бэнкман-Фрид ушел с поста главы компании. В общей сложности площадка накопила долгов на восемь миллиардов долларов.

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Марина Совина
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