Россия начнет производить новые средства борьбы с дронами

Ростех заявил о скором начале производства новейших средств РЭБ и борьбы с дронами

Госкорпорации «Ростех» в скором времени начнет производство в России нового поколения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и борьбы с дронами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В течение одного-двух месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — заявили в Ростехе.

В настоящее время на предприятиях госкорпорации идет выпуск средств радиоэлектронной борьбы наземного, воздушного и морского базирования, средства государственного опознавания, а также измерительную аппаратуру специального назначения и многое другое, уточнили в пресс-службе.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ) модернизируют, чтобы нарастить на нем производство истребителей пятого поколения Су-57. Отмечается, что на заводе расширяют производственные мощности, вводят в строй новое оборудование и дополнительно привлекают производственный персонал. Также на КнААЗ создана современная поточная линия окончательной сборки.