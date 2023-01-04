«Мтавари архи»: грузинская оппозиция провела акции с требованием освободить Саакашвили

Грузинская оппозиция провела акции под лозунгом SaveMisha с требованием освободить находящегося в заключении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, сообщила грузинская телекомпания «Мтавари архи». Собрания состоялись как внутри страны, так и за границей.

Участники акций выступили за то, чтобы власти разрешили Саакашвили продолжить лечение в зарубежной клинике. Сейчас бывший президент находится в больнице в Тбилиси из-за осложнений после длительной голодовки. Оппозиция собралась у генконсульств и посольств Грузии в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Вене, Брюсселе, Страсбурге, Гааге, Праге, Стокгольме, Берне, Софии, Барселоне, Афинах, Тель-Авиве, Киеве, Кишиневе. Сторонники Саакашвили также провели акции в городах Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Чорвиле и Уреки.

Часть акций организовали представители оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение», а за международными акциями стоит юрист и правозащитник Марк Фейгин (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов).

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, его обвиняют сразу в нескольких уголовных преступлениях. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Его также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщал, что в связи с голодовкой экс-президенту поставили 17 разных диагнозов, и он похудел на 30 килограммов.

ЕС не согласен с обвинениями грузинских властей и выступает за освобождение бывшего президента. В конце декабря депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский поставил Грузии ультиматум, в соответствии с которым Европейский союз может не одобрить заявку страны на членство в объединении, если Саакашвили останется в тюрьме.