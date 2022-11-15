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13:01, 15 ноября 2022Бывший СССР

У Саакашвили атрофировались мышцы левой руки

Адвокат Хачапуридзе сообщил, что у Саакашвили атрофировались мышцы левой руки
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что у политика атрофированы мышцы левой руки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хачапуридзе, несколько месяцев назад у Саакашвили начались боли в руке. «У него атрофирована левая рука, и он терпит невыносимые боли. Ему давали обезболивающие, сейчас проводят диагностику. Дождемся ответов», — сказал адвокат.

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Алевтина Запольская
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