В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме

Глава Чувашии Николаев ввел режим ЧС в Чекбоксарах после пожара в жилом доме

Глава Чувашии Олег Николаев ввел в Чебоксарах режим ЧС муниципального уровня после пожара в многоквартирном доме, в результате которого пострадал 21 человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его данным, среди пострадавших 10 детей. Госпитализировано восемь человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Он уточнил, что 30 жильцов, нуждающихся во временном размещении, направили в общежитие строительного техника и центр маунтинбайка. Для них организовано питание.

На месте ЧП работают следователи. Оценку ущерба проведут в пятницу, 6 декабря. Прокуратура Чувашии взяла проверку под свой контроль.

Инцидент произошел в доме 29 на улице Шевченко в Чебоксарах днем 5 декабря. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Собственник квартиры задержан, его доставили в отдел полиции, однако пока от него не могут получить пояснения, поскольку он сильно пьян.