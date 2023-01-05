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22:52, 5 января 2023Россия

В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме

Глава Чувашии Николаев ввел режим ЧС в Чекбоксарах после пожара в жилом доме
СюжетПожар в Чебоксарах

Фото: Прокуратура Чувашии / Telegram

Глава Чувашии Олег Николаев ввел в Чебоксарах режим ЧС муниципального уровня после пожара в многоквартирном доме, в результате которого пострадал 21 человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его данным, среди пострадавших 10 детей. Госпитализировано восемь человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Он уточнил, что 30 жильцов, нуждающихся во временном размещении, направили в общежитие строительного техника и центр маунтинбайка. Для них организовано питание.

На месте ЧП работают следователи. Оценку ущерба проведут в пятницу, 6 декабря. Прокуратура Чувашии взяла проверку под свой контроль.

Инцидент произошел в доме 29 на улице Шевченко в Чебоксарах днем 5 декабря. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Собственник квартиры задержан, его доставили в отдел полиции, однако пока от него не могут получить пояснения, поскольку он сильно пьян.

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Марина Совина
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