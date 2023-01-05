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17:12, 5 января 2023Россия

Число пострадавших при пожаре в Чебоксарах возросло

Число пострадавших при пожаре в квартире в Чебоксарах возросло до 17, среди них 8 детей

Фото: МЧС России Главное управление по Чувашской Республике

Число пострадавших при пожаре в квартире в Чебоксарах Чувашской Республики возросло, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что пострадавшими числятся 17 человек, в том числе восемь детей, все они госпитализированы. К 15:00 (совпадает с мск) было ликвидировано открытое горение. Еще до прибытия первых пожарных дым полностью заполнил подъезд до последнего, девятого этажа. Спасатели эвакуировали из дома 26 человек.

По данным ТАСС, причиной пожара предварительно является неосторожное обращение с огнем. Кроме того, задержан собственник квартиры, рассказали агентству в правоохранительных органах. Его доставили в отдел полиции, однако пока от него не могут получить пояснения, поскольку он сильно пьян.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших, включая шестерых детей. Огонь разгорелся в доме 29 на улице Шевченко, на втором этаже.

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Антон Похиляк
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