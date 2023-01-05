Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:44, 5 января 2023Мир

Французский политик назвал безумием передачу бронемашин AMX-10RC Украине

Французский политик Филиппо назвал безумием решение передать бронемашины AMX-10RC Украине

Фото: Officier communication du 4e RCh / Wikimedia Commons

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине бронемашины AMX-10RC. Об этом политик написал в Twitter.

По словам Филиппо, это еще больше «разденет» французскую армию и затянет конфликт на Украине. «Мы должны прекратить посылать деньги и оружие и стремиться к миру: Макрон и НАТО явно делают обратное», — заявил он.

Против решения президента Франции поставить AMX-10RC Киеву также выступили читатели французской газеты Le Point. Комментирую публикацию издания, они заявили, что Макрон говорит о мире на Украине, одновременно поставляя туда бронетехнику.

О том, что французский лидер пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать бронемашины AMX-10 RC стало известно 4 января. Выступая перед журналистами, Макрон не озвучил данные об объемах и сроках поставок, однако отметил, что переговоры между двумя сторонами продолжатся. В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что военная техника может прибыть на Украину в течение нескольких недель или месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Посольство США обратилось к россиянам
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении
Минобороны заявило об уничтожении военных ВСУ на южно-донецком направлении
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и в Сирии
Кремль высказался о планах Путина на Рождество
Французский политик назвал безумием передачу бронемашин AMX-10RC Украине
Бывший игрок МЮ рассказал о «купившей все матчи» на ЧМ-2018 сборной России
В Белоруссии начался суд над Нобелевским лауреатом
Стали известны первые слова короля Британии после рождения принца Гарри
Волочкова поделилась видео топлес с отдыха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.