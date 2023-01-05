Французский политик назвал безумием передачу бронемашин AMX-10RC Украине

Французский политик Филиппо назвал безумием решение передать бронемашины AMX-10RC Украине

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине бронемашины AMX-10RC. Об этом политик написал в Twitter.

По словам Филиппо, это еще больше «разденет» французскую армию и затянет конфликт на Украине. «Мы должны прекратить посылать деньги и оружие и стремиться к миру: Макрон и НАТО явно делают обратное», — заявил он.

Против решения президента Франции поставить AMX-10RC Киеву также выступили читатели французской газеты Le Point. Комментирую публикацию издания, они заявили, что Макрон говорит о мире на Украине, одновременно поставляя туда бронетехнику.

О том, что французский лидер пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать бронемашины AMX-10 RC стало известно 4 января. Выступая перед журналистами, Макрон не озвучил данные об объемах и сроках поставок, однако отметил, что переговоры между двумя сторонами продолжатся. В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что военная техника может прибыть на Украину в течение нескольких недель или месяцев.

