Оставшийся один дома 10-летний россиянин выпрыгнул из окна и спасся от пожара

В Новосибирске 10-летний мальчик спасся от пожара, спрыгнув с четвертого этажа

В Новосибирске 10-летний мальчик, который остался дома один, выпрыгнул из окна четвертого этажа, чтобы спастись от пожара. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Новосибирск».

Пожар произошел в доме на улице Бориса Богаткова, 177. Загорелась квартира, в которой находился мальчик. По словам одной из очевидиц, мальчик сообщил, что родителей не было дома уже несколько дней — предположительно, они уехали на дачу. Очевидцы добавили, что с ребенком оставались 27-летняя сестра и брат, который старше него на пару лет. Их тоже не было дома на момент происшествия. Пожар произошел из-за того, что на плите загорелось какое-то готовившееся блюдо.

Всего в спасении мальчика участвовали 10 человек — они растянули пледы, чтобы ребенок смог спрыгнуть и спастись. «Мальчик не испугался, выпрыгнул из окна. Когда приземлился, даже не плакал. Я спросила у него, болит ли что-то, он сказал, что все в порядке. Переживал только за свою овчарку, с которой был в горящей квартире. Собаку вот не спасли, Мальчику отдали телефон, с которым он выпрыгнул», — рассказала изданию одна из очевидиц происшествия.

Ребенка увезли на скорой в больницу, с ним поехала его старшая сестра — девушка оказалась на месте происшествия, когда туда уже прибыли медики.

В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что пожар начался на кухне, где загорелись домашние вещи, однако его точные причины пока неизвестны. Там добавили, что самостоятельно из дома эвакуировались 10 человек. В ведомстве уточнили, что мальчик мог отравиться угарным газом, сейчас он находится в больнице.

В ноябре 2022 года стало известно, что житель Москвы не дождался помощи спасателей и выпрыгнул с 9 этажа, чтобы спастись от пожара. Мужчина разбился насмерть.