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18:20, 5 января 2023Мир

Помощник Рейгана назвал смехотворными заявления о скором захвате Крыма Киевом

Экс-сотрудник Белого дома назвал смехотворными заявления о скором захвате Крыма Киевом

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс считает, что Киев никогда не сможет захватить Крым. Об этом помощник 40 президента США Рональда Рейгана написал в статье на своем сайте, где разобрал примеры пропаганды, показавшиеся ему смехотворными.

По его словам, первоначально некоторые «эксперты» заявляли, что Украина вытеснит Россию из Крыма к Рождеству. «Теперь уже когда угодно. Поскольку в Крыму расположена база Черноморского флота, мой ответ — никогда», — написал он.

Ранее немецкий политолог Кристиан Меллинг назвал нереалистичной задачей возвращение Киевом территорий Донбасса и Крыма. Для максимально эффективного использования ограниченных ресурсов Украине придется расставить приоритеты, считает эксперт.

С аналогичным мнением выступил обозреватель из США Джонатан Тобин. В статье для издания Federalist эксперт написал, что Вашингтону следует пересмотреть политику в отношении Украины. Поддержка, которую Белый дом оказывает Киеву, необоснованная, так как у США нет прямой заинтересованности в том, чтобы Крым и Донбасс вновь вернулись под контроль киевского режима, считает автор статьи.

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Константин Лысяков
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