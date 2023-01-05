ВС РФ заявили об уничтожении западного вооружения в ЛНР и на Украине

ВС РФ заявили об уничтожении американской системы М777 и станции АN/TPQ-37

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько единиц западного вооружения, поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Матросовка Николаевской области Украины уничтожена артиллерийская система М777, а в районе населенного пункта Новоселовка Луганской народной республики (ЛНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37. Обе системы вооружений произведены в США.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о том, что из-за Украины Россия получила возможность изучать западное оружие. Он отметил, что ВСУ хуже, чем военные НАТО, работают с западной техникой и боеприпасами. При этом украинский президент Владимир Зеленский попросил у западных лидеров еще больше оружия в рамках военной помощи. Среди запрашиваемых образцов вооружений оказались комплексы противовоздушной обороны и самоходные артиллерийские установки.