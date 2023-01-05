Песков прокомментировал реакцию Украины на предложение о прекращении огня

Песков усомнился, что отказ Подоляка от перемирия был официальной позицией Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Украины на предложение Москвы о прекращении огня. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в Кремле сомневаются, что советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, отказываясь от предложенного Россией перемирия, выражал точку зрения украинского лидера Владимира Зеленского. «Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины», — отметил он.

Ранее Подоляк отреагировал на предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь в зоне спецоперации на Рождество. «Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется "временное перемирие"», — заявил Подоляк.

5 января Путин поручил Министерству бороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.