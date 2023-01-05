Украина отреагировала на предложение Путина о прекращении огня

Подоляк отреагировал на предложение Путина о прекращении огня на Рождество

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь в зоне спецоперации на Рождество. Его слова со ссылкой на Twitter приводит ТАСС.

«Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется "временное перемирие"», — заявил Подоляк.

Ранее 5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

Министр обороны России Сергей Шойгу в соответствии с поручением отдал указания российским военным прекратить огонь.

