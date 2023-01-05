Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:53, 5 января 2023Бывший СССР

Украина отреагировала на предложение Путина о прекращении огня

Подоляк отреагировал на предложение Путина о прекращении огня на Рождество
СюжетМинобороны:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь в зоне спецоперации на Рождество. Его слова со ссылкой на Twitter приводит ТАСС.

«Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется "временное перемирие"», — заявил Подоляк.

Ранее 5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

Министр обороны России Сергей Шойгу в соответствии с поручением отдал указания российским военным прекратить огонь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Украина отреагировала на предложение Путина о прекращении огня
В Германии прокомментировали рождественское прекращение огня на Украине
Бывшего Папу Римского Бенедикта XVI похоронили
Россиянам перечислили способы пережить сильные перепады погоды
Шойгу отдал указания военным прекратить огонь на Рождество
В Кремле высказались о поездке Путина в Донбасс
Москва стала лидером среди мегаполисов по количеству продаваемого жилья
Названа причина госпитализации Михалкова
Захарова назвала задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» «местью за правду»
В Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» по подозрению в шпионаже
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.