Эмили Ратаковски оголилась на камеру и восхитила фанатов

Модель Эмили Ратаковски восхитила фанатов фигурой в купальнике

Модель Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенном наряде и восхитила фанатов. Снимки опубликованы на странице ее собственного бренда белья Inamorata в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость опубликовала серию кадров, на которых она предстала в купальнике с леопардовым принтом на фоне моря. При этом волосы манекенщицы были распущены, а на лицо нанесен макияж в нейтральных оттенках. Кроме того, звезда продемонстрировала на камеру частично оголенные ягодицы.

Подписчики оценили внешность Ратаковски, о чем написали в комментариях под публикацией. «Вы просто нереальная», «Здесь даже комментарии будут излишними», «Спасибо за красоту, публикуйте больше таких фото», — высказались они.

В декабре стало известно, что Эмили Ратаковски и бывший бойфренд телезвезды Ким Кардашьян комик Пит Дэвидсон расстались. По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, знаменитости решили остаться друзьями.