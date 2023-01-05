В ДНР уничтожили украинские самоходные гаубицы и РСЗО

Минобороны: в ДНР уничтожены самоходные гаубицы, РСЗО «Град» и установка «Ольха» ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области российские войска уничтожили две самоходные гаубицы «Акация» и гаубицу «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Минобороны заявило о поражении боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и двух пусковых установок «Ольха», сообщил 5 января официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что гаубицы были уничтожены на огневых позициях украинских военных в районах населенных пунктов Гуляйполе и Павловка в Запорожье и близ Великих Новоселок в ДНР.

«Град» и «Ольхи» же были выявлены и поражены в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино ДНР.

Кроме того, три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30 были уничтожены ВС РФ на украинских огневых позициях в ДНР и близ Ингулеца и Новобереславы в Херсонской области.

Также 5 января Минобороны сообщило, что в ДНР сбили украинские самолеты Су-25 и Су-24.