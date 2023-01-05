СБУ подтвердила задержание замглавы Одесской областной администрации

СБУ: замглавы Одесской областной администрации задержан по подозрению в мошенничестве

Служба безопасности Украины (ВСУ) подтвердила в Telegram задержание замглавы Одесской областной администрации, которого подозревают в мошенничестве.

Ранее стало известно, что СБУ задержала по подозрению во взятке замглавы Одесской областной администрации Олега Муратова.

Отмечается, что чиновник за денежное вознаграждение предлагал руководителю одного из структурных подразделений свое «содействие» в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. «За 25 тысяч долларов он обещал решить вопрос по закрытию уголовного дела, где фигурировал чиновник», — сказано в сообщении.

Для реализации обещанного мужчина планировал использовать связи в правоохранительных органах Украины. Чиновник был задержан во время передачи полученных денег своему водителю.

Задержанного подозревают по двум статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в мошенничестве в особо крупных размерах, решается вопрос об избрании меры пресечения.