В ООН отказались комментировать слова Меркель и Олланда о Минских соглашениях

В ООН не стали комментировать слова Меркель и Олланда о Минских соглашениях

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре Меркель и Олланд заявляли, что Минские соглашения дали Украине время, чтобы усилить свою армию. Во время брифинга журналисты спросили у Дюжаррика, насколько их слова отражают позицию генсека ООН. Генсек счел вопрос правомочным, но не стал давать ответ на него.

По словам Дюжарррика, исторический анализ надо оставить репортерам, бывшим официальным лицам и историкам. Он добавил, что ООН сосредоточена на сегодняшнем дне и усилиях, которые помогут завершить конфликт.

7 декабря Меркель заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы «дать Украине время» стать сильнее. Она также добавила, что всем участникам соглашений было ясно, что вооруженный конфликт на востоке Украины был лишь заморожен, но не завершен.

30 декабря Олланд прокомментировал заявление Меркель, сказав, что она была права. По его мнению, с 2014 года Украина усилила военный потенциал. Он отметил, ч то Западу нужна была «передышка» после 2014, а для Киева складывалась неблагоприятная политическая ситуация.