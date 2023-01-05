В России указали на попадание в зависимость Запада и Востока от Эрдогана

«Ъ»: Запад и Восток попали в зависимость от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Запад и Восток попали в зависимость от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как пишет газета «Коммерсант», его можно назвать самым успешным мировым политиком 2022 года, так как он продолжает сохранять статус практически безальтернативного посредника между сторонами конфликта с начала спецоперации.

Издание отмечает, что Эрдоган получает политические и экономические выгоды от ситуации, хотя он сам постоянно говорит о том, что необходимо добиться мира как можно скорее. «Чем дольше длится кризис, тем больше санкций вводится в отношении России и тем значительнее выгоды для Турции, которая помогает их обходить», — говорится в статье.

Так, к выгодам от кризиса в отношениях между Россией и Западом, которые получает Турция, издание называет сверхдоходы от торговли, проект газового хаба, а также зерновую сделку, которая была заключена именно в Стамбуле. Также у Турции появился новый рычаг давления на НАТО после того, как заявки на вступление в альянс подали Финляндия и Швеция.

«Коммерсант» подчеркивает, что в нынешней ситуации президентские и парламентские выборы в Турции, которые пройдут в 2023 году, становятся «судьбоносным внешнеполитическим событием». «Если господин Эрдоган проиграет, всю устоявшуюся модель взаимодействия в большом регионе придется серьезно пересматривать», — отмечает газета.

3 января стало известно, что Реджеп Тайип Эрдонаг планирует в среду поговорить по телефону с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Турецкий лидер намерен обсудить с главами государств вопросы урегулирования кризиса на Украине.