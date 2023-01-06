Австрийского военного застрелили после нападения на начальника

В Австрии молодой военный устроил перестрелку в казарме и был убит

В Австрии 20-летний военнослужащий был застрелен в ходе перестрелки после нападения на своего начальника. Инцидент произошел утром 6 января в казармах аэродрома Винер-Нойштадт к югу от Вены, сообщил официальный представитель Минобороны страны Михаэль Бауэр в Twitter.

Отмечается, что находившийся в караульном помещении казармы молодой военный напал на начальника, открыв стрельбу из штурмовой винтовки, и ранил его. В ответ офицер выстрелил из пистолета и убил напавшего солдата.

Как уточняет Euronews со ссылкой на Министерство обороны Австрии, 20-летний призывник угрожал сослуживцам во время смены караула, напав на дежурного 54-летнего унтер-офицера. Всего было произведено несколько выстрелов. Раненый офицер доставлен в больницу, австрийские власти начали расследование.

В прошлом году австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что вопрос о вступлении страны в НАТО неактуален, Австрия предпочтет остаться нейтральной страной и обладать внеблоковым статусом.