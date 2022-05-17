Австрия решила остаться нейтральной и отказалась вступить в НАТО

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что вопрос о вступлении Вены в НАТО не актуален

Вопрос о вступлении Вены в Североатлантический альянс не актуален, Австрия предпочтет остаться нейтральной страной и обладать внеблоковым статусом. Об этом рассказал австрийский канцлер Карл Нехаммер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, сообщает ТАСС.

«Вопрос о вступлении Австрии в НАТО не находится на столе [переговоров на данный момент]. Австрия была и будет нейтральной, в том числе и в военной области», — заявил канцлер. По его мнению, Австрия находится в ином положении, чем Швеция и Финляндия, которые отказались от нейтрального статуса и решили вступить в альянс.

Еще одной важной темой его выступления на пресс-конференции стало обсуждение совместных перспектив сотрудничества в нефтегазовой сфере и уменьшение зависимости от поставок российских энергоресурсов.

Ранее парламент Финляндии поддержал решение властей о подаче заявки на вступление страны в НАТО. Отмечается, что 188 из 200 депутатов финского парламента проголосовали за присоединение страны к Североатлантическому альянсу. Восемь парламентариев высказались против этого решения, четверо воздержались.