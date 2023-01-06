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12:44, 6 января 2023Бывший СССР

Эстония потратит более 900 тысяч евро на демонтаж советских памятников

Власти Эстонии выделили более 900 тысяч евро на демонтаж советских военных памятников

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правительство Эстонии потратит более 900 тысяч евро на демонтаж и перенос советских военных памятников. Об этом сообщает ERR.

По словам пресс-секретаря правительства Евгении Вяря, власти выделили учреждениям, подведомственным министерству обороны, 916 405 евро на деятельность, связанную с «переносом советских военных памятников из публичного пространства».

Ранее министр финансов Эстонии Аннели Аккерманн предложила выделить 60 тысяч евро из правительственного резерва на работу группы по демонтажу советских памятников.

В ноябре 2022 года власти Эстонии приняли решение снести или заменить 244 советских памятника. Всего на карту было нанесено 322 монумента.

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Леонид Немов
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