Эстония потратит более 900 тысяч евро на демонтаж советских памятников

Власти Эстонии выделили более 900 тысяч евро на демонтаж советских военных памятников

Правительство Эстонии потратит более 900 тысяч евро на демонтаж и перенос советских военных памятников. Об этом сообщает ERR.

По словам пресс-секретаря правительства Евгении Вяря, власти выделили учреждениям, подведомственным министерству обороны, 916 405 евро на деятельность, связанную с «переносом советских военных памятников из публичного пространства».

Ранее министр финансов Эстонии Аннели Аккерманн предложила выделить 60 тысяч евро из правительственного резерва на работу группы по демонтажу советских памятников.

В ноябре 2022 года власти Эстонии приняли решение снести или заменить 244 советских памятника. Всего на карту было нанесено 322 монумента.