В Эстонии предложили выделить 60 тысяч евро на демонтаж советских памятников

В Эстонии предложили выделить 60 тысяч евро на группу по демонтажу советских памятников

Министр финансов Эстонии Аннели Аккерманн предложила выделить 60 тысяч евро из правительственного резерва на работу группы по демонтажу советских памятников. Об этом сообщает ERR.

Уточняется, что средства направят на покрытие расходов, которые касаются создания нейтрального надгробного знака, техническое обслуживание и вознаграждение рабочей группы, а также реновацию после демонтажа памятников в Нарве.

Ранее замминистра обороны России Дмитрий Булгаков заявил, что Москва будет восстанавливать военные монументы, демонтированные в сопредельных государствах. Первым мемориалом, восстановленным в рамках указанного решения, стал памятник танку Т-34 в Ивангороде, аналогичный был снесен в городе Нарве несмотря на несогласие граждан Эстонии.

24 ноября стало известно о планах эстонских властей снести или заменить 244 советских монумента.