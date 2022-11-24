В Эстонии снесут или заменят больше двухсот советских памятников

ERR: в Эстонии подлежат сносу или замене 244 советских памятника

Власти Эстонии приняли решение снести или заменить 244 советских памятника. Об этом сообщает эстонское национальное телерадиовещание ERR.

Уточняется, что 56 памятников уже убрано. Всего на карту было нанесено 322 монумента. Из них 244 подлежат сносу или замене больше половины — 244.

Кроме того, 74 сооружения рабочая группа оценила как нейтральные. Еще четыре памятника, по мнению специалистов, требуют отдельного внимания.

Ранее в эстонской Нарве власти демонтировали танк-памятник Т-34. Тогда к мемориалу советским воинам-освободителям города от немецких войск прибыли несколько машин полиции и спецслужб. Дежуривших возле памятника активистов попросили покинуть место. Правоохранители также ограничили доступ к территории вокруг мемориала и перекрыли дорогу к нему.

Кроме того, в столице Латвии Риге снесли скульптуру «Родина-мать», посвященную воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.