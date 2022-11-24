Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:41, 24 ноября 2022Бывший СССР

В Эстонии снесут или заменят больше двухсот советских памятников

ERR: в Эстонии подлежат сносу или замене 244 советских памятника

Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Власти Эстонии приняли решение снести или заменить 244 советских памятника. Об этом сообщает эстонское национальное телерадиовещание ERR.

Уточняется, что 56 памятников уже убрано. Всего на карту было нанесено 322 монумента. Из них 244 подлежат сносу или замене больше половины — 244.

Кроме того, 74 сооружения рабочая группа оценила как нейтральные. Еще четыре памятника, по мнению специалистов, требуют отдельного внимания.

Ранее в эстонской Нарве власти демонтировали танк-памятник Т-34. Тогда к мемориалу советским воинам-освободителям города от немецких войск прибыли несколько машин полиции и спецслужб. Дежуривших возле памятника активистов попросили покинуть место. Правоохранители также ограничили доступ к территории вокруг мемориала и перекрыли дорогу к нему.

Кроме того, в столице Латвии Риге снесли скульптуру «Родина-мать», посвященную воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о будущем российской спецоперации на Украине
Эмили Ратаковски снялась в откровенном купальнике своего бренда
Названа стоимость соседства со Стивеном Спилбергом
В ООН заявили о необходимости немедленного прекращения обстрелов вокруг ЗАЭС
Лукашенко предупредил о мощном ответе России и Белоруссии на возможное нападение
Раскрыты «китайцы», которых будут собирать в России вместо Kia
Возвращение российских военных из украинского плена сняли на видео
В Эстонии снесут или заменят больше двухсот советских памятников
На Украине в рабочем состоянии осталась лишь четверть банкоматов
На востоке Москвы произошло массовое ДТП из-за скользкой дороги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.