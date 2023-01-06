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12:31, 6 января 2023Россия

ВСУ обстреляли Донецк в момент начала рождественского «режима тишины»

В ДНР сообщили об обстреле Донецка в момент начала рождественского «режима тишины»

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк в 12:00, в момент начала объявленного Россией рождественского «режима тишины». Об этом представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило в своем Telegram-канале.

По данным СЦКК, под обстрел попал населенный пункт Курахово. Сообщается, что украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

5 января президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции с 12:00 6 января до 24:00 7 января (время московское). Такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

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Виктория Кондратьева
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