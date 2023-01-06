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06:00, 6 января 2023Россия

Российские военные уничтожили из «Града» позиции ВСУ на запорожском направлении

Расчет РСЗО «Град» ВС России уничтожил огневые позиции ВСУ на запорожском направлении

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил (ВС) России уничтожил на запорожском направлении огневые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир расчета РСЗО «Град», сообщает РИА Новости.

«В данный момент ждем команды — "Наведение на цель..." По донесениям разведки, огневые позиции противника поражены», — сказал военный.

5 января президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне спецоперации. Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла. Украинский президент отверг предложение Москвы.

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Марина Совина
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