Принц Гарри признался в употреблении наркотиков

Sky News: герцог Сассекский принц Гарри признался, что в 17 лет употреблял наркотики

Герцог Сассекский принц Гарри признался, что употреблял наркотики, когда ему было 17 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на отрывок из автобиографии принца, получившей название Spare («Запасной»).

По словам принца, он употреблял кокаин. «Это было не очень весело, и я не чувствовал себя особенно счастливым из-за этого», — приводит телеканал цитату из книги принца Гарри.

Ранее принц Гарри рассказал, что ему не хватает семейного тепла в отношениях с отцом и братом, принцем Уильямом. По словам Гарри, он хотел бы «иметь семью, а не институцию». При этом принц Гарри отказался ехать на коронацию своего отца короля Великобритании Карла III (Чарльза), намеченую на 6 мая 2023 года.