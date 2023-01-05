Принц Гарри отказался приезжать на коронацию отца

ITV: принц Гарри отказался приезжать на коронацию короля Карла III

Герцог Сассекский принц Гарри отказался ехать на коронацию своего отца короля Карла III (Чарльза), о чем стало известно из его интервью телеканалу ITV. Выдержку приводит Reuters.

На вопрос, будет ли он присутствовать на коронации, если его пригласят, Гарри ответил: «Многое может произойти за это время. Но, знаете, дверь всегда открыта, и мяч на их стороне». Также герцог пояснил, что ему многое нужно обсудить с королевской семьей, и он надеется, что «они готовы сесть и поговорить об этом».

Принц Гарри выразил уверенность, что его молчание не разрешит имеющихся проблем с родственниками.

ITV намерен опубликовать интервью принца полностью 8 января, перед публикацией его мемуаров, в которых, как ожидают аналитики, он может выступить с резкой критикой королевской семьи и их помощников.

Коронация Карла III, короля Великобритании, намечена на 6 мая 2023 года.

Ранее принц Гарри рассказал, что ему не хватает семейного тепла в отношениях с отцом и братом, принцем Уильямом. По словам Гарри, он хотел бы «иметь семью, а не институцию». Герцог Сассекский также подчеркнул, что желает «вернуть» отца и брата.