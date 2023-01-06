Талибы отреагировали на мемуары принца Гарри

Командир талибов Анас Хаккани раскритиковал признание принца Гарри о службе в Афганистане

Лидер «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Анас Хаккани отреагировал на опубликованные мемуары принца Гарри, в которых тот признался, что ликвидировал более 20 боевиков в Афганистане, сравнив их с шахматными фигурами. По словам полевого командира талибов, убитые были не шахматными фигурами, а людьми, у которых были семьи. Об этом сообщает издание CNBC.

«Гарри! Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, а людьми; у них были семьи, которые ждали их возвращения. Среди убийц афганцев не у многих хватает вашей порядочности раскрыть свою совесть и признаться в своих военных преступлениях», — раскритиковал Хаккани высказывание принца Гарри в Twitter.

Ранее телеканал Sky News cообщил о признании герцога Сассекского принца Гарри в том, что он убил 25 человек во время военной службы в Афганистане. Об этом принц написал в автобиографии, получившей название Spare («Запасной»), выход которой запланирован на 10 января. В ней Гарри написал, что рассматривает бойцов не как «людей», а как «шахматные фигуры», которые он убирает с доски. «Это не то, чтобы наполняло меня удовлетворением, но мне и не было стыдно», — отметил принц.

«Талибан» вернул себе полную власть над Афганистаном, когда США вывели свои последние войска из страны в августе 2021 года. Новые власти фактически лишили девушек всех возможностей для получения образования и работы, а также ограничили их передвижение в общественных местах без сопровождения опекуна-мужчины. «Талибан» также разрешил публичные казни, порку и забрасывание камнями людей, признанных виновными в однополом сексе, прелюбодеянии, преступлениях и воровстве, несмотря на международное осуждение таких решений.